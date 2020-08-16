88 yaşındaki adam, korona virüsten hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde korona virüse yakalanan 88 yaşındaki bir kişi, yoğun bakımdaki yaşam savaşını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uzunbanı Mahallesi Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesi'nde ikamet den 88 yaşındaki Ali Ramazan Mart, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından şüphe üzerine Covid-19 testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine 88 yaşındaki Ali Ramazan Mart, evine gönderilerek, tedavisine burada devam edilmesine karar verildi. Mart'ın yakınları da ev karantinasına alındı. Mart, geçtiğimiz günlerde solunum yetmezliği şikayetinin artması üzerine evinden alınarak Osmaniye Devlet hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. 3 gün yoğun bakımda kalan Ali Ramazan Mart, bugün hayatını kaybetti.

Daha önce de yurt dışında ve il dışında bulunan iki Düziçili vatandaş korona virüsten hayatını kaybetmiş ve cenazeleri ilçede toprağa verilmişti.