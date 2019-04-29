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Açık Alan Hokey Süper Lig müsabakaları başladı

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Osmaniye’de düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi 2.

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Osmaniye'de düzenlenen Türkiye Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Hokey Süper Ligi 2. etap müsabakaları başladı.


Fakıuşağı Mahallesindeki Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı açık hokey sahasında düzenlenen müsabakalara 8 kadın 8 erkek hokey takımı yer alıyor.


THF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Ali Yıldırım, yaptığı açıklamada, müsabakaların centilmence geçmesini temenni etti.


Yıldırım, müsabaka sonunda kadınlar ve erkeklerde ilk iki sırayı alan takımların gelecek yıl Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğini kaydetti.


Sahaların artması ve hokeyin okul sporları kapsamına alınmasının bu sporun gelişmesine büyük katkı sağladığının altını çizen Yıldırım, "Son yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve federasyonumuzun çalışmalarıyla hokey sahalarımızın artması milli takımlar ve kulüpler bazında Avrupa'da önemli başarılar elde etmemizi sağladı" dedi.


Yıldırım, müsabakaların 3 Mayıs'a kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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