Açık cezaevindeki iş yurdu atölyelerinde hükümlülere mesleki eğitimler veriliyor

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, cezaevinde hükümlü ve tutukluların meslek eğitimi aldığı ve üretim yaptığı iş yurdu atölyelerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Osmaniye Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak ve Osmaniye İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da yer aldı.

Vali Yılmaz'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Toprakkale Açık Cezaevi Müdürü Zafer Demir, iş yurdu atölyelerinde hükümlülere mesleki eğitimler verildiğini ifade ederek, atölyelerde üretilen ürünleri tanıttı.

Vali Yılmaz, hükümlülerin meslek edinmesi konusunda güzel çalışmaları yapıldığını ifade ederek, bu çalışmalardan dolayı kurum çalışanlarına teşekkür etti.