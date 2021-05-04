Afgan uyruklu mültecilerin umuda yolculuğu Osmaniye'de son buldu

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin batıya geçişlerini önlemek amacıyla D-400 Karayolunda yapılan uygulamada yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu 9 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 Karayolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini önlemek amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan 3 araçta kimlik kontrolü yapan polis ekipleri resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmayan Afgan uyruklu 9 şahsın yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Araçlardan indirilen şahısların İran sınırından Van'ın Doğubayazıt ilçesi üzerinden Türkiye'ye geçebilmek için göçmen kaçakçılarına kişi başı 2 bin dolar verdiği belirlendi. Şahısların sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınan araç sürücüleri A.E, Ö.S, E.K. hakkında adli işlem yapıldı.