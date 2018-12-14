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Ağar: "Önemli olan birlik beraberliğimizdir"

Güvenlik ve Terör Uzmanı-Yazar Abdullah Ağar, "Her görüşten olabilirsiniz, vatansever olduğu sürece başımızın üstünde yeri vardır" dedi.

Güvenlik ve Terör Uzmanı-Yazar Abdullah Ağar, "Her görüşten olabilirsiniz, vatansever olduğu sürece başımızın üstünde yeri vardır" dedi.


Ağar, Osmaniye Belediyesi 3.Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında, Ahmet Şekip Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleşen "21. Yüzyılda Varoluş Mücadelemiz" konulu söyleşiye katıldı. Ağar, "Bu mücadeleyi bugün yapamazsak yarın evlatlarımıza vatanımızı istediğimiz gibi emanet edemeyeceğiz. Geçmişte ecdadımız nasıl fedakarlık yaptıysa bizde fedakarlık yapmak zorundayız. Bu gün Türkiye bir varoluş mücadelesi içerisindedir. Her görüşten olabilirsiniz, vatansever olduğu sürece başımızın üstünde yeri vardır. Önemli olan birlik ve beraberliği devam ettirebilmektir" ifadelerini kullandı.


Söyleşi sonunda Abdullah Ağar'a, Belediye Başkanı Kadir Kara, MHP Osmaniye İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve MHP Merkez İlçe Başkanı teşekkür plaketi takdimini birlikte yaptılar.


Daha sonra Ağar, kitaplarını okurları için imzaladı.

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