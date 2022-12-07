Osmaniye'de bir ağıla giren sokak köpekleri, 9 küçükbaş hayvanı telef etti, 4'ünü yaraladı.

Olay, Düziçi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Kırat'a ait ağıla giren sokak köpekleri 9 keçiyi telef etti, 4'ünü yaraladı. Sabah ağıla gelen Kırat gördüğü manzara karşısında şaşırırken, durumu yakınları ile ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler bölgeye gelerek gerekli raporu tutarken, yaralı hayvanlara uygulanacak tedavi hakkında bilgi verdi.

Bölgede hayvancılık yaptığını belirten Ali Kırat, "Dün akşam namazından sonra bölgeden ayrıldım. Sabah hayvanlara bakmaya geldiğimde bu acı tabloyu gördüm. Her yer telef olmuş hayvan. 9 tanesi telef olmuş, 4 de yaralı var. Baba mesleğimiz hayvancılık 40 yıldır bu işi yapıyorum ufak tefek bir iki tane oluyordu ama böyle toplu katliam görmedim" dedi.

40 senedir kardeşi gibi hayvancılık yapan Ahmet Kırat da böyle bir durumu ilk defa gördüklerini ifade etti.

Hayvancılıkla uğraşan Cevdet Kıraç ise, "Ali Kırat abimizin 9 hayvanını sokak köpekleri boğdu öldürdü. Daha önce de yan köyden komşuların keçilerini köpekler boğdu. Köpekleri de gördüm 4-5 tane giderken şimdi biz onları öldürsek onlar bizden kıymetli. Bugün Ali abinin başına gelen yarın benim başıma gelir" diye konuştu.