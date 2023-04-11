Ahıra girdiğinde şok oldu: 15 koyun telef edilmiş halde bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, gece saatlerinde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahıra saldıran vahşi hayvanlar 15 koyunu telef ederken, bir hayvanın ise kayıp olduğu belirlendi.

Olay, gece saatlerinde Düziçi'nin İrfanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanında bulunan ahırında yıllardan beri hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Çalık, iftar saatlerinde hayvanları yemledikten sonra evine gitti. Sabah saatlerinde ahıra gelen Ali Çalık, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Hayvanların birçoğunun parçalandığını gören Çalık, çevrede yaptığı incelemede 15 küçükbaş hayvanın telef olduğunu, birinin de kaybolduğunu tespit etti. Düziçi Belediyesi zabıta ekipleri ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ahıra gelerek incelemede bulundu. Hayvanları kurtların telef etme ihtimali olduğu belirtildi.

Sabah saatlerinde ahıra geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştığını ifade eden Ali Çalık, "Sabah yemlemeye geldiğimizde bu korkunç manzarayla karşılaştık. 15 tane koyunumuz telef oldu 1 tanesi de kayıp şu anda yok. Daha önce böyle bir şey yaşamadık, ilk defa böyle bir şey başımıza geldi. Koyunlarımızın hepsi gitti vahşice katledilmiş. Canavar olabilir, kurt olabilir ne olduğunu bilemiyoruz insanın aklına her şey gelebiliyor. Zabıta arkadaşlarımız geldi sağ olsunlar inceleme yaptılar" diye konuştu.

Çiftlikte hayvanlara bakan Ali Çakır ise, "Saat 6 buçuk gibi yemini suyunu verip kapısını kapattık iftarımızı yaptık. Hava da fırtınalıydı yağmur yağıyordu ses duymadık. Sabahleyin kalktığımda koyunları yemlemek için bu manzarayla karşılaştım. 70 yaşındayım daha ben böyle bir şey görmedim, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Hayvanların hepsini boğarak öldürmüş, oymuş boğazını. İşte görünüyor 20-30 metre uzaklıkta ses duymadım" dedi.