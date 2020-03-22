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Ahmed Zaki Mohammed İstanbul'a yatırım yapacak

Zaki Group CEO’su Iraklı iş adamı Ahmed Zaki Mohammed, Türkiye’de yatırımlarına başlıyor.

Zaki Group CEO'su Iraklı iş adamı Ahmed Zaki Mohammed, Türkiye'de yatırımlarına başlıyor. İlkini İstanbul'da yapmayı planlayan Mohammed, yatırımlarını İzmir ve Antalya'da sürdürecek.


Genç yatırımcı Ahmed Zaki Mohammed bu dönemde Türkiye'ye yatırım yapmanın riskli olduğunu ancak risk alıp da yatırıma karar verenlerin de karşılığını alacağını söyledi.


Ahmed Zaki Mohammed, "Türkiye'ye yatırım yapmak bu dönemde çok zor. Biz son bir yıldır görüştüğümüz Türk yatırımcılarla ortaklıkta son aşamaya geldik. Bu da gerek dünyada gerek Türkiye'deki yatırımlarımızı arttıracak, istihdam sağlayacak" şeklinde konuştu.


Geleceğe dönük projelerinden de bahseden Mohammed, "Yeni markalarımızla gerek yiyecek içecek gerekse yeni sektörlerde daha önce Türkiye'de girişilmemiş konularda yatırım yapacağız" dedi.


İlk yatırımlarını İstanbul'a yapacaklarını belirten Ahmed Zaki Mohammed, "Burada yakalayacağımız başarıya göre İzmir ve Antalya'da da yatırımlarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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