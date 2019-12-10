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Ahmet Şimşirgil'e kitap fuarında yoğun ilgi

Tarihçi Yazar Prof.

Dr. Ahmet Şimşirgil, Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ‘4.Kitap Fuarı' kapsamında söyleşi programında sevenleriyle bir araya geldi.


Ahmet Şimşirgil, söyleşi salonunda vatandaşlar ve öğrenciler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Katılımcılara tarihten önemli bilgiler aktaran Şimşirgil, tarihin dizilerden ve filmlerden öğrenilmemesi, okuyarak ve araştırarak doğru anlaşılması gerektiğine vurgu yaptı.


Birçok televizyon programına da katıldığını fakat kitap fuarlarını ve söyleşi programlarını daha çok önemsediğini söyleyen Ahmet Şimşirgil, “Osmaniye Belediyesinin düzenlediği kitap fuarı için ve beni sizler gibi heyecanlı ve öğrenmeye açık gençlerle buluşturdukları için belediyeye ve Başkan Kadir Kara'ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Program sonrasında Ahmet Şimşirgil'e Osmaniye Belediyesi adına Belediye Meclis Üyesi Aykut Kaplancı tarafından plaket verildi.


Şimşirgil, daha sonra kitaplarını okurları için imzaladı.

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