Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Osmaniye'de depremzedelerle iftar yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Osmaniye'de depremden etkilenen vatandaşlarla beraber iftar yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Cumhuriyet meydanında Valilik tarafından kurulan iftar çadırında depremzede vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Bakan Yanık bir süre depremzedelerle sohbet etti.

Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu söyleyen Bakan Yanık, "Bu sene biraz buruk girdik ramazana, bayrama da biraz buruk gideceğiz ama inşallah hızlıca toparlanacağız ve inşallah kaldığımız yerden millete, memlekete, hizmete, bütün 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devam edeceğiz. Osmaniye'miz bu anlamda hakikaten metanetini, vatan sevgisini, çalışkanlığını, şefkatini, cömertliğini ispat etmiş bir şehirdir ve depremin yaralarını da Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hızlıca saracağız ve bir an önce Osmaniye'miz tekrar o Cebelibereket'in bereketli kısmına ulaşmış olacak. Ben hepinize tekrar ramazan ayımızı kutluyorum. İyi bayramlar diliyorum şimdiden çok az kaldı. Zaman çok hızlı geçiyor. İnşallah biz de yakın takipte bütün kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar sayın cumhurbaşkanımız bizatihi deprem bölgesini çok yakın takip ediyor, biliyorsunuz. Biz de üzerimize düşeni eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz, çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum" dedi.

Osmaniye Cumhuriyet meydanında yapılan iftara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.