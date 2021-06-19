Albak: "Eğitim kurumlarımızın vizyon sahibi olmasını istiyoruz"

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılı “Merkez İlçe Sene Sonu Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı” gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı ‘Sene Sonu Eğitim Kurumu Müdürleri Toplantısı' Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Albak, “Eğitim kurumlarımızın tamamını çağın ihtiyaçlarına uygun, vizyon sahibi, başarı çıtalarının yüksekliği ile fark oluşturan kurumlar haline getirmek amaçlarımız arasında. Ekip olma ve üretkenlikleriyle de her bir kurumumuzun işlevselliğini artırmak hepimizin sorumluluğunda. Eğitim yöneticiliğinin müstesna bir görev olduğu bilinciyle okullarımızda bu ruhu yansıtmak istiyoruz. Öyle ki eğitimin ana öğesinin insan olduğunu bilerek, Türk Eğitim Sistemimizin köklü ve kadim değerlerini işlemek sorumluluğumuz arasında. Ayrıca ilimiz genelinde bütün okullarımızın kendi arasındaki dezavantaj durumlarını; sabır, emek ve fedakarlıklarla el birliği ile azaltıyoruz. Tüm enerjimizi eğitimde belirlenen yol haritasını ilimizde ilmek ilmek işlemek için harcamak durumundayız” diye konuştu.

Toplantı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarının takibi, izlenmesi ve değerlendirilmesi ile eğitim öğretim faaliyetlerinin görüşülmesinin ardından soru cevap ile sona erdi.