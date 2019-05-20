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Alper Fındık Türkiye ikincisi

Osmaniyeli atlet Alper Fındık, Mersin’in düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliğinden 2000 metrede ikinci oldu.

Osmaniyeli atlet Alper Fındık, Mersin'in düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliğinden 2000 metrede ikinci oldu.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında yer alan, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Mersin'de Türkiye geneli 24 il karma takımından 350 sporcunun katılımı ile düzenlenen “Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Atletizm Türkiye Birinciliği” Nevin Yanıt Atletizm Komplesinde yapılan yarışların ardından tamamlandı.


Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Birinciliğinde Osmaniye adına yarışmaya katılan Alper Fındık 2000 metrede 6.11'lik derecesiyle kendi serisinde 1. genel sıralamada Türkiye ikincisi oldu.

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