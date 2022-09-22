Amanos Dağları'na düşen yıldırım orman yangınına neden oldu

Osmaniye'de Amanos Dağları'na düşen yıldırım ormanlık alanda örtü yangınına neden oldu. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hacı Dağı mevkiine düşen yıldırım ormanlık alanda yangına neden oldu. Dağdan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede yangının bulunduğu noktaya ulaşan ekipler alevlere müdahale etti. Yangın helikopterinin havadan verdiği destekle ormanlık alan içerisinde çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Soğutma çalışması yapılan bölgede yaklaşık 1,5 dekar alan zarar gördü.