Amanos Dağları'nın eteklerine yaban hayvanları için yem bırakıldı

Osmaniye'de, Amanos Dağları'nın eteklerindeki yaylalara ve kar yağışının yoğun olduğu zirvelerdeki bazı noktalara, kış şartlarında beslenmekte güçlük çeken sokak ve yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Osmaniye Belediyesi tarafından, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak ve yaban hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çerçevede yaklaşık 25 kişilik ekip, temin edilen 200 kilo buğday ve mısır, 300 kilo pazar artığı lahana dalı, 2 balya saman ve 300 kilo kuru mama paketlerini arazi araçlarına yükleyerek Amanos Dağları eteklerine götürdü. İlk olarak Zorkun, Fenk, Mitisin ve Geyikdüzü yaylalarında sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yapıldı. Kuru mamalar ise yaylalarda belirli noktalara bırakılarak sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi sağlandı. Ekipler daha sonra, Amanoslar'ın zirvesindeki 2 bin 100 rakımlı Keldaz Dağı'nda yaban hayatı için besleme faaliyeti yaptı.

Görevliler, araçlardan indirip sırtlarında taşıdıkları saman balyaları ve pazar artığı lahanalarını, yaban hayvanlarının beslenmesi için doğanın en uç noktalarına bıraktı. Buğday ve mısırlar ise kuşların beslenmesi için ağaç altlarına döküldü.

Ekiplerin, besleme faaliyetlerinin ilerleyen günlerde de aralıklarla devam edeceği belirtildi.