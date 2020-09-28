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Amanoslar'da EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Osmaniye’de Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda mağara ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Osmaniye'de Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonunda mağara ve sığınakta EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından 27 Eylül'de Amanoslar bölgesinde, jandarma komando özel harekat timlerinin katıldığı 'Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu'nda, terör örgütü mensuplarının kullandığı sığınak içerisinde EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.


Ele geçirilen malzemeler mağara ile birlikte kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.


Malzemelerle ilgili olarak cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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