İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amanoslar'da PKK sığınağı ve erzak deposu bulundu

Osmaniye’de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.

Osmaniye'de Amanos dağları eteklerinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme ve mühimmat ele geçirildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı Özel Harekat Timleri ve komandolar tarafından Amanos dağları eteklerinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında toprağa gömülmüş şekilde çok miktarda yaşam malzemesi, tıbbi malzeme, mühimmat ve dijital örgütsel malzeme ele geçirildi.


Bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.