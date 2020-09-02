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Amanoslarda PKK'nın sığınağında yaşam malzemeleri ele geçirildi

Yıldırım-5 Amanoslar operasyonunda, PKK’lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yıldırım-5 Amanoslar operasyonunda, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca Amanoslar Bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat, Jandarma Komando Timleri ve Polis Harekat Timlerinin katılımıyla düzenlenen Yıldırım- 5 Amanoslar operasyonunda, bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınak ve mağara içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.


Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli tahkikata başlandı.

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