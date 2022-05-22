Amanoslar'ın zirvesi Keldaz Dağı'nda İstiklal Marşı'nı okudular

Osmaniye'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Amanoslar'ın zirvesi 2100 rakımlı Keldaz Dağı'na yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte üniversite öğrencileri, dağcılar ve protokol üyeleri hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Amanoslar'ın zirvesi 2100 rakımlı Keldaz Dağı'na "Atatürk'ü Anma Zirve Tırmanışı" düzenlendi. Üniversite öğrencileri ve dağcılardan oluşan yaklaşık 100 kişilik gurup omuzladıkları dev Türk bayrağı ile Atatürk posterini omuzlayarak zirveye ulaştı. Öğrenciler ve dağcılar dönüş yolunda Vali Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar tarafından Keldaz Dağı'nın eteklerinde karşılandı. Daha sonra üniversite öğrencileri, dağcılar ve protokol üyeleri "Atatürk'ü Anma Zirve Tırmanışı" çerçevesinde saygı duruşunda bulunarak hep birlikte İstiklal Marşı'nı okudular.

Etkinlikle ilgili konuşan Vali Erdinç Yılmaz, “Gençlik Haftasını kutlama programı kapsamında, Keldaz'ın zirvelerindeyiz. Gençlik Haftasını çok yoğun bir şekilde kutladık. Bugün de çok güzel bir kalabalıkla 2000 rakımın üzerinde bir seviyede yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Gençlik Haftası kutlama programının son etkinliğini burada yapıyoruz. Bayraklarımızla bu haftanın coşkusunu bir kez daha yaşıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Şehitler Diyarı Osmaniye'mize yakışan bir kutlama gerçekleştirdik” diye konuştu.