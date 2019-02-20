Ana caddede gezinti yapan başıboş atlar şaşırttı

Osmaniye'de ana cadde üzerinde şehrin en işlek yerinde kimseye aldırış etmeden yürüyen at ve yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen vatandaş, o anları ise bir muhabir edasıyla anlattı.

Osmaniye'de şehir merkezinde kimseye aldırış etmeden dolaşan başı boş atlar şaşırttı. Kimi zaman kaldırıma çıkan ve yol ortasından yürüyen anne at ve yavrusu zaman zaman da trafiği tehlikeye soktu. Ana cadde üzerinde uzun süre yollarına devam eden atlar daha sonra gözden kayboldu. Bu ilginç anları ise bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. “Evet sayın seyirciler” diye görüntü çekmeye başlayan vatandaş atların bu ilginç yürüyüşünü bir muhabir edasıyla anlatarak kaydedip görüntüleri ise sosyal medyaya yükledi. Başı boş atların yürüyüşünden daha çok görüntüleri kaydeden vatandaşın anlatımı sosyal medyada ilgi çekti.