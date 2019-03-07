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Ana yolda ters yönden giden okul servisi tehlike saçtı

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde karşı yönden gelen araçlara aldırmadan ters yönden ilerleyen okul servis minibüsü tehlike saçtı.

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana karayolu üzerinde karşı yönden gelen araçlara aldırmadan ters yönden ilerleyen okul servis minibüsü tehlike saçtı.


Ana yol üzerinde ters yönden hızla ilerleyen minibüs şoförünün hem kendini hem de trafikteki diğer araçları tehlikeye atması, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Karşı yönden gelen araçlara aldırış etmeden ters yönden hızla giden okul servisi şoförü, bir kavşaktaki trafik ışıklarına da aldırmadan tekrar kendi şeridine girerek hızla ilerlemeye devam etti. Yürekleri ağza getiren görüntüler sonrası şans eseri bir kaza olmadı.

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