Anadolu Yıldızları Osmaniye'de

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü'nün 2019 yılı faaliyet programında yer alan 4-6 Ocak 2019 tarihleri arasında Tosyalı Spor Salonunda gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton Grup Müsabakaları başladı.

Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 8 kız ve 8 erkek takımı katıldı.

Toplamda 80 sporcunun mücadele edeceği Badminton Anadolu Yıldızlar Grup Müsabakalarının açılış seremonisine Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu Spor Şube Müdürü Arif Özsarı, Anadolu Yıldızlar Ligi sorumluları, sporcular, antrenörler ve idareciler katıldı.

Seremoni öncesi konuşma yapan Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin önemini hatırlatarak ANALİG'in bu doğrultuda başarıyla uygulandığını söyledi. Badminton grup yarışmalarına en iyi şekilde ev sahipliği yapacaklarını kaydeden İl Müdürü Loğoğlu, tüm sporseverleri Badminton müsabakalarını izlemeye davet etti.

Açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı.