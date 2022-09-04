Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını zeytin bahçesine sıçramadan söndürüldü.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde mısır tarlasında çıkan anız yangını zeytin bahçesine sıçramadan söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Topraktepe köyü yakınlarında hasat edilmiş mısır tarlasından dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşalar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kadirli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, tarlada çıkan yangını zeytin bahçesine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın soğutma çalışmaları sonunda tamamen söndürüldü.