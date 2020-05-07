Anne oğul hayallerini gerçeğe dönüştürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, ilkokul öğretmeni Emine Güzel kurduğu hobi atölyesi ile hayallerini gerçeğe dönüştürdü.

Düziçi Cansan Hacı Bedirhan Can İlkokulu'nda öğretmen olan 34 yıllık sınıf öğretmen Emine Güzel, oğlu Çağdaş ile birlikte İstiklal Mahallesi Şehit Asker Kadir Taş Caddesinde evlerinin zemin katında oluşturdukları hobi atölyesinde, taş tozundan objeler yapıyor.

Daha çok hediyelik ve süs eşyası objeleri yapan Emine Güzel, ‘Güzel Atölyem Hobi Market' adını verdikleri iş yeriyle alakalı olarak, “Kaktüsleri saksılarla birleştirme düşüncesinden yola çıkarak oğlumla beraber, üç yıllık hayalimiz olan hobi atölyemizi nihayet oluşturduk. Burada taş tozundan; hediyelik saksı, mumluk, havlu saksılar, çiçek çeşitleri, duvar süsü objeleri, buzdolabı magnetleri, ofis masası süsleri, oyulmuş ahşap kutularda kaktüsler, mini çiçekler (sedum), saksı süsleri, imal ediyoruz. İnşallah yakın zamanda bayanlar ve çocuklar için atölye günleri yapacağız“ dedi.