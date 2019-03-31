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Apartmanın elektrik panosu yandı: Dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu

Osmaniye’nin bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.

Osmaniye'nin bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu dumandan etkilenen 8 kişi hastanelik oldu.


Edinilen bilgiye göre yangın, Vatan Mahallesi Divrinoğlu Caddesi üzerindeki Cebelkent konutlarında G/1 Blokta yaşandı. Elektrik panosunun patlaması sonucu yangın binada çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaye erlerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Bina içerisinde mahsur kalan vatandaşları, itfaiye erleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından dumandan etkilenen 8 kişi, tedavileri için Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırdı.


Çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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