Arazi kavgasında yeğenini öldüren zanlı tutuklandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak'ı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hüseyin M. tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Düziçi'nin Gümüş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, dayı Hüseyin M. (60) arazi anlaşmazlığı yüzünden ablasının oğlu Hasan Homak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle dayı Hüseyin M. yanında bulundurduğu tüfekle yeğeni Hasan Homak'a ateş etti. Hasan Homak kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hasan Homak ambulansla ağır yaralı olarak Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Homak doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Hüseyin M.'yi yakalama çalışması başlattı. Yapılan fiziki takibin ardından Hüseyin M.'nin saklandığı adresi tespit eden ekipler, yapılan baskınla şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Hüseyin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.