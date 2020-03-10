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Arazide patlamamış el bombası bulundu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında, fünyesi olmayan bir el bombası bulundu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Savrun Çayı kenarında, fünyesi olmayan bir el bombası bulundu. El bombası bomba imha ekiplerince imha edildi.


Edinilen bilgiye göre, Şehit Halis Şişman Mahallesi , Mezbahane civarında Savrun Çayı kenarında araziye atılmış şekilde bir el bombasını gören vatandaş durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alarak inceleme başlattı. İncelemede önceki yıllarda olay yerine bırakılmış olduğu değerlendirilen fünyesi olmayan ve bu şekilde patlama imkanı bulunmayan 1 adet el bombası olduğu anlaşıldı. Kadirli polisi buluntu el bombası için Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bomba imha ekiplerini olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen bomba imha ekibi el bombasını fünye yardımıyla patlatarak kontrollü şekilde imha etti. Polis el bombasını kim ya da kimler tarafından bırakıldığına dair soruşturma başlattı.

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