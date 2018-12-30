Arsa yüzünden tartıştığı komşusunu tüfekle vurdu

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde aralarında arsa yüzünden husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada bir şahıs, komşusunu tüfekle vurarak yaraladı.

Olay Şehit Mustafa Yağız Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında evlerinin yanındaki bir arsadan dolayı husumet bulunan ve sık sık kavga eden Turgut B. ile Erdal K. yine arsa yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Turgut B. evde bulunan tüfekle komşusu Erdal K.'yı vurdu. Olayın ardından tüfekle evinin damına çıkan ve kapıyı kilitleyen Turgut B., rastgele sağa sola ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Olayda bacağından vurularak yaralanan Erdal K. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Evlerinin damına kendini kilitleyen ve tüfekle sağa sola rastgele ateş eden Turgut B. ise polisler ekiplerince güçlükle sakinleştirilerek gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.