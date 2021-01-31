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Asansör boşluğuna düşen köpeğin imdadına itfaiye yetişti

Osmaniye’de bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'ndeki kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, köpeği kurtarmak için merdivenle yaklaşık 5 metrelik asansör boşluğuna indi. İtfaiye erlerinden biri, köpeği bulunduğu yerden çıkardı.

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