Asrın felaketinde sokak hayvanları unutulmadı

Kahramanmaraş merkezli “Asrın Felaketi” olarak adlandırılan iki deprem sorasında Osmaniye'de yaralar sarılırken sokak hayvanları da unutulmadı. Osmaniye Belediyesi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde besleme ve sağlık taraması gerçekleştirdi.

Depremin etkili olduğu 11 kent arasında yer alan Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Depremin ardından kurulan Osmaniye Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde depremden etkilenen vatandaşların tüm ihtiyaçları belediye personellerinin destekleriyle sağlanırken, depremden etkilenen sokak hayvanları da unutulmadı. Bu çercevede depremin etkili olduğu ilk günden itibaren desteğini eksik etmeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Osmaniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelinde besleme çalışması yaptı. Besleme sırasında kedi ve köpeklerin sağlık kontrolleri de yapılırken, sağlık durumundan şüphe duyulan hayvanlara tıbbi destek imkanı sağlandı. Durumu kötüye giden bir kedi ise ekipler tarafından yakalanarak Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Kerem Şehitoğlu, “Osmaniye'de yaşanan deprem sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla görevlendirildik. Osmaniye Belediyesi'ne bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün işbirliğiyle kent genelinde besleme çalışması yaptık. Besleme yaptığımız alanlarda sağlık durumlarından şüphe duyduğumuz sokak hayvanlarımıza tıbbi destek sağlıyoruz” diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara deprem sonrasında yaşanan zor günlerde kendilerini yalnız bırakmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.