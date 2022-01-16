Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda düzenlenen programda Atatürk'ün temsili karşılanması gerçekleştirildi. Siren çalarak gara gelen Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenden inen izciler tarafından sunulan Türk Bayrağı'nı Vali Erdinç Yılmaz öperek teslim aldı. Bayrak teslim törenin ardından Osmaniye 7 Ocak İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından gösteriler sunulurken mehteran takımı da günün anlam ve önemine binaen marşlar söyledi. Gösteriler sırasında Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 97'in ci yıldönümü nedeniyle 21 pare top atışı yapıldı.

Tren istasyonunda düzenlenen programın ardından Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşün ardından Vali Erdinç Yılmaz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Vali Erdinç Yılmaz'ın şeref defterini imzalamasıyla program sona erdi.