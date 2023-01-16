Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98'inci yılı kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98'inci yıldönümü kutlandı.

İlk tören Devlet Demir Yolları Tren İstasyonu'nda yapıldı. Buradaki törende siren çalarak gelen, Türk bayrağı ve çiçeklerle süslenmiş trenin vagonundan inen izciler, taşıdıkları Türk bayrağını Vali Erdinç Yılmaz'a teslim etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Osmaniye Belediyesi 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterisini sundu. Öğrenciler de şiirler okundu. Daha sonra ise 21 pare top atışı yapıldı. Askeri bando eşliğinde, tören bölüğü, protokol, öğrenciler ve halkın katılımıyla Atatürk büstüne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada, Vali Erdinç Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.Çelenk sonrası Vali Dr. Erdinç Yılmaz, şeref defterine düşüncelerini yazdı. Tören, Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımının konseri ile sona erdi.

Programa Vali Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.