Av sezonu 22 Ağustos Cumartesi günü başlıyor

Osmaniye Avcılık, Atıcılık Spor Kulübü Başkanı Faruk Doğar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Merkez Av Komisyonunun kararına göre, avlanmanın; tüm bölgelerimizde aynı gün başlayacağını kaydederek, "22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacaktır” dedi.

Başkan Doğar, alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceğini ve ayrıca yaban domuzu avının ilave olarak salı günü de yapılabileceğini söyledi.

Başkan Faruk Doğar, yeni av sezonunun tüm avcılık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.