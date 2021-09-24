İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

"Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde "Avrupa Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.


Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen bisiklet turu Vali Erdinç Yılmaz'ın valilik önünde start vermesiyle başladı. Devlet Bahçeli Meydanı'nda son bulan etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, hafta kapsamında toplumda hareketlilik bilinci ile spora teşvik edici çeşitli sportif faaliyetlerin düzenleneceğini söyledi.


Etkinliğe katılan gençleri tebrik eden Vali Erdinç Yılmaz ise, etkinliklerin toplumda spor bilinci oluşturulmasına vesile olmasını temenni etti.


Etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Belediye Başkanı Kadir Kara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, ilçe ve belde belediye başkanları ile gençler katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.