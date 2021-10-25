Avukat husumetlisinin otomobilini pompalıyla kurşun yağmuruna tuttu

Osmaniye'de bir avukat, aralarında husumet bulunan kafe işletmecisinin otomobiline pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre avukatlık yapan A.İ.M., aralarında husumet bulunan kafe işletmecisi E.K.'ya sinirlenerek, pompalı tüfekle E.K.'ya ait 80 HH 686 plakalı otomobile park halindeyken kurşun yağdırdı. Otomobilin boş olmasından dolayı ölen ya da yaralanan olmazken, cadde üzerinde kısa süreli panik yaşandı. Avukat A.İ.M. olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde park halindeki otomobilin yanına gelen A.İ.M.'nin pompalı tüfekle otomobilin ön camları, kaput ve çamurluklarına ateş ettiği görüldü.