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Azeri fenomen Elmira Namazova, ikinci bebeği için gün sayıyor

Azerbaycan’da magazin basını ve sosyal medyanın gözde çifti Elmira-Tural Namazova çifti, ikinci bebek için gün sayıyor.

Azerbaycan'da magazin basını ve sosyal medyanın gözde çifti Elmira-Tural Namazova çifti, ikinci bebek için gün sayıyor.


Yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip Azerbeycan'da medya platformlarında hatırı sayılır oranda takipçi kitlesi olan ve ülke magazin basınının da yoğun ilgi gösterdiği popüler çift, ikinci bebeklerine 1 ay sonra kavuşmayı beklediklerini açıkladı.


Namazova çifti, evlerinin duvarına boya fırçası ile "a boy" yazarak bebeğin cinsiyetini açıkladı.


Tural Namazova, ikinci bebek müjdesini aldıktan sonra malikanesinin havuzunu kırmızı güller ile kaplamış, evlilik yıldönümünde de 10 bin balonla sürpriz yaparak eşinin ayaklarını adeta yerden kesmişti.


Kardeş ülkenin gözde çifti, mutlu yaşamlarına katılacak ikinci bebeğin heyecan ve coşkusunu yaptıkları çeşitli etkinliklerle her gün sevenleriyle paylaşıyor.

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