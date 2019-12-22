Babas? taraf?ndan vurulan di?er o?ul da hayat?n? kaybetti

Osmaniye'de damad?na ?ekti?i kredi y?z?nden tart??t??? ?? o?lunun ?zerine tabanca ile kur?un ya?d?ran baban?n bir o?lunu ?ld?rd??? di?er iki o?lunu a??r yaralad??? olayda a??r yaral? di?er o?lu da hayat?n? kaybetti.

Edinilen bilgiye g?re, Osmaniye merkez Kurtulu? Mahallesi kuzey ?evre yolunda oto kurtar?c? i?letmecili?i yapan Ahmet ?okan (66) ile o?ullar? ?smail ?okan (42), H?seyin ?okan (35) ve Muhammet ?okan (39) aralar?nda tart??ma ??kt?. Tart??man?n kavgaya d?n??mesi sonras? Ahmet ?okan tabancayla ?? o?luna kur?un ya?d?rd?. Silah seslerini duyanlar?n ihbar? ?zerine olay yerine ?ok say?da polis ve ambulans sevk edildi. Babalar?n?n silah?ndan ??kan kur?unlarla yaralanan ?? karde? ambulanslarla Osmaniye'deki ?e?itli hastanelere kald?r?ld?. ?zel bir hastaneye kald?r?lan ?smail ?okan yap?lan t?m m?dahalelere ra?men kurtar?lamayarak hayat?n? kaybetti. Di?er iki karde?in ise sa?l?k durumunun a??r oldu?u ??renildi. Olaydan sonra polis taraf?ndan g?zalt?na al?nan baba Ahmet ?okan, emniyet m?d?rl???ndeki i?lemlerinin ard?ndan ??kar?ld??? mahkemece tutuklanarak cezaevine g?nderildi.

?te yandan, olayla ilgili ayr?nt?lar ve Ahmet ?okan'?n ifadeleri ise ortaya ??kt?. ?ddiaya g?re katil zanl?s? baba Ahmet ?okan beraber ?al??t??? o?ullar?na vin? ve kurtar?c? alarak i?lerini ay?rd?. Bir s?re sonra i?leri iyi gitmeyen o?ullar? Ahmet ?okan'dan kredi ?ekmesini istedi. Ahmet ?okan ise kredi ?ekmeyi reddederek ?ekece?i kredi miktar? kadar o?ullar?na para yard?m? yapt?. Bir s?re sonra ise Ahmet ?okan'?n k?z? babas?ndan 30 bin TL kredi ?ekmesini talep etti. Ahmet ?okan da krediyi ?ekip damad?na verdi. Bunu duyan ?? karde? ile babalar?n?n aras?nda tart??ma ba?lad?. Zaman zaman tart??an baba ve o?ullar?n?n aras? a??ld?. Yine iddiaya g?re olay g?n? ?? karde? babalar?n?n ya?ad??? eve gelip huzursuzluk ??kararak Ahmet ?okan'?n evde olmad??? s?rada annelerini darp etti. Bunu duyan Ahmet ?okan evine gelirken kuzey ?evre yolu ?zerinde bulunan oto kurtar?c? i?letmesinin yak?nlar?nda o?ullar?yla kar??la?t?. Aralar?nda ?nce tart??ma ??kt?, ard?ndan ise tart??man?n kavgaya d?n??mesi sonucu Ahmet ?okan ?zerinde bulunan tabancas?na sar?larak ?? o?luna kur?un ya?d?rd?. Bir o?lunu ?ld?ren iki o?lunu da a??r yaralayan Ahmet ?okan'?n cinnet getirme sebebinin, damada ?ekilen kredi y?z?nden o?ullar?yla aras?n?n a??lmas?na sebep oldu?u iddia edildi.

Olayda a??r yaral? olarak hastanede tedavisi s?ren Muhammet ?okan da hayat?n? kaybetti.

Yaral? H?seyin ?okan'?n tedavisinin ise s?rd??? bildirildi.