Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Soğuk Zamanlarda Sıcak Salonlarımızda Spora" projesi voleybol turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda Bahçe Gençlerbirliği şampiyon oldu.

22 Ocak 2019 tarihinde ilk servis atışıyla başlayan ve bu yıl ilk kez Osmaniye'de oynanan müsabakalarda final maçı Bahçe Gençler Birliği ile Gökay Lisesi takımları arasında Tosyalı Spor Salonunda oynandı. Müsabakayı Tay-Brek setinde kazanan Bahçe Gençlerbirliği şampiyon oldu. Gökay Lisesi ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü üçüncü, Onurspor dördüncü oldu.

Turnuvaya A ve B grubu olmak üzere il ve ilçelerden 14 takım katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Tosyalı Spor Salonundaki kupa töreninde, amaçlarının okul çağındaki çocuk ve gençlerimizi sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılmasını. Hareketle, spor aracılığı ile aile ilişkisinin geliştirilmesi, toplum arası dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğunu belirtti.

Sportif turnuvalara önem verdiklerini belirten Loğoğlu, şöyle konuştu:

"Voleybol, basketbol, masa tenisi ve diğer müsabakalar sayesinde salon sporlarına ilgi artıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde daha fazla katılımlı büyük organizasyonlara imza atacağız. Salonlarımıza gelen ailelerden isteğimiz bu faaliyetlere daha çok katılım sağlamaları çevrelerindeki bulunan kişileri bu tarz turnuvalara dahil etmeleridir. Amacımız ilimize ve halkımıza hizmet etmektir bu anlamda tüm halkımızı spor salonlarımıza davet ediyoruz. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği geçen tüm takımlarımıza voleybol hakemlerimize ve ailelerinize teşekkür ediyorum."