Bahçe'de 6 çiftçiye çadır ahır kuruldu

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde yüzde 70'i hibe olmak üzere 6 çiftçi için yaptırılan çadır ahırların kurulumu tamamlandı.

Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, proje çerçevesinde 2022 yılında her bir çiftçiye 128 metrekare olmak üzere toplam 6 yatırımcıya demonte çadır ahırlar kuruldu. Çadır ahır yapımı programının toplam bütçesi 654 bin lira TL. Hibe programında yer alan çadır ahır maliyetinin yüzde 70'i projeden karşılandı.

Bu hibe programı ile fiziki koşulları büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine daha uygun yeni çadır ahırlar kurarak hayvan refahının sağlanması ve üretimin arttırılması amaçlanıyor. Yeni çadır ahır yapımı ile kırsalda büyükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunmayı ayrıca genç çiftçilerin üretime katılımının sağlanması da amaçlanıyor.

Çadır ahırlar dört mevsim boyunca zor iklim koşullarına dayanıklı malzemeden yapıldı. Çadır ahırlar, demonte sistem olduğundan, başka yere nakledilebiliyor.