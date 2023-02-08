Bakan Kasapoğlu: “Osmaniye'de 695 vatandaşımız vefat etti, 2 bin 220 yaralımız var”

Osmaniye'de depremin bilançosunu açıklayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Osmaniye'de 251 bina maalesef yıkıldı. 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var” dedi. Ayrıca Bakan Kasapoğlu, vatandaşların evlerine dönmeleri için hasarsız bina çalışmalarının başladığını duyurdu.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Osmaniye'ye koordinasyonu sağlamak amacıyla gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İl Jandarma Komutanlığına kurulan Afet Koordinasyon ve Kriz Masası'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Depremim ilk anından itibaren AFAD ile çalışmalara başladıklarını ve ardından yapılan görevlendirme ile Osmaniye'ye geldiğini ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Özellikle arama kurtarma çalışmaları ve afetten etkilenen vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hem sürecin yönetilmesi ve takibi için ilk anlardan itibaren Osmaniye'de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak yurtlarımız, spor tesislerimiz ve gençlik tesislerimiz başta olmak üzere tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açtık. 10 ilimizde başta yurtlar olmak üzere, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız sıcak yemeği ve barınma hizmeti ile vatandaşlarımızın hizmetinde. Bakanlığımıza ait yurt ve tesislerde yapılan hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Hasar tespit raporları hızla devam ediyor. Tüm yurtlarımızdaki işletmeler vatandaşlarımıza sıcak yemek temini için görev aldılar. Kayseri ve Mersin lojistik merkez olarak seçildi. Buralardan teknik ekip, malzeme dağıtımı gerçekleştiriyoruz. 10 ilimizde hazır yemek ve tüm ihtiyaçlara yönelik çalışma var. 34 gençlik merkezimizde, 23 yurdumuzda ve 95 spor tesisimiz olmak üzere toplamda 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşımız konaklıyor” dedi.

Bakan depremin anlık bilançosunu açıkladı

Depremin Osmaniye'deki bilançosunu açıklayan Kasapoğlu, “Osmaniye'de 251 bina maalesef yıkıldı. Ve maalesef an itibarıyla 695 vatandaşımızı kaybettik, 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları yoğun olarak devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımıza yönelik çadır kurma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye Kız Yurdu, Kayıboyu Kız Yurdu, Karacaoğlan Erkek Yurdu, Kadirli Yurdu, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye Salonu, olimpik havuz, İl Müdürlüğü binası, Kadirli Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, Genç Ofis, Otağ Çadırı, Cevdet Ye Sporcu Merkezi ve Tosyalı sahası milletimizin hizmetinde. Diğer illerde de tesislerimiz milletimizin emrinde” ifadelerini kullandı.

Hasarsız bina tespitleri başladı

Hasarsız bina tespitlerinin başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hasarsız binaların tespitine başladı. Vatandaşlarımızın hasarsız binalarını kullanımını çabuklaştırma amacıyla bu konudaki duyuruları vatandaşlarımızın takip etmelerini istirham ediyorum. Osmaniye'deki su ve enerji sıkıntısını hamdolsun aştık. Market dün itibariyle açılmaya başladı. Hayatın normale dönmesi için adımları en hızlı şekilde atıyoruz” şeklinde konuştu.