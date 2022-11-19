Bakan Kirişçi Osmaniye'de

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılmak üzere Osmaniye'ye geldi.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Adana'dan karayoluyla Osmaniye'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Osmaniye Valiliğini ziyaret etti. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Yusuf Çomu ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kirişçi'ye hoş geldiniz çiçeği takdim edildi. Valilik Şeref Defteri'nin imzalanmasının ardından valilik makamına geçen Bakan Vahit Kirişçi, basına kapalı olarak bir süre Vali Erdinç Yılmaz ve diğer protokol mensuplarıyla görüştü.

Valilik ziyaretinin ardından Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, MHP İl Başkanlığı ile AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.