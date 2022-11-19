Bakan Kirişci: “Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil”

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “2001 yılında kriz yaşandığında dünyada kriz yoktu, Türkiye'de kriz vardı. Şimdi dünyada kriz var. Türkiye'de de enflasyon yüksek olmasına rağmen ülkede üretim, tedarik ve pazarlamaya ilgili en ufak problem söz konusu değil. Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil” dedi.

Osmaniye'de Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantıda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını yeni bir Türkiye olduğunu söyledi. Ülke olarak çok konuda önemli adımlar attıklarına değinen Bakan Kirişci, “Türkiye'nin temelinde hizmet var. Bu hizmetlerle de Türkiye'yi muhasır medeniyetler üzerine çıkarmak arzusu vardır. Ülke olarak pek çok konuda önemli adımlar attık. Yani bugün birisinin kalkıp AK Parti için 2023 seçimlerinde yeni bir manifesto yazacak olsa altyapı adına ne yapılması gerekir diye sorsak alt yapı adına Türkiye çok ciddi mesafe kat etti. Yani bu yapılan ulaştırma adına atılan adımların, sağlık alanındaki gelişmelerin, öğrencilerimize bedava kitap dağıtımından yardımcı ders kitaplarının öğretmen sayısındaki artıştan ders sayısına kadar hülasa hayatın her alanında ciddi mesafeler kat ettik Bu mesafeler doğal olarak bizi dünyada belirli bir sıraya yükseltti” diye konuştu.

“Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil”

Enflasyonun yüksek olmasına rağmen ülkede sıkıntı yaşanmadığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, “Son dönemde bir pandemi ve ardından da bir Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyayı panikletti. Ülke olarak yerinde ve dozunda aldığımız tedbirler sayesinde çok şükür dünyada böyle genel bir sıkıntı yaşanıyor, biz de bu sıkıntıların emaresi var mı diye kendi kendimize de sorduğumuzda oluyor. Hatırlayalım 2001'de kriz yaşandığında dünyada kriz yoktu. Türkiye'de kriz vardı. Şimdi dünyada bir kriz var. Türkiye'de de enflasyon yüksek ama enflasyonun yüksekliğine rağmen şu anda ülkede üretimle ilgili tedarikle ilgili veya pazarlamaya ilgili en ufak problem söz konusu değil. Raflarda herhangi bir ürünün yokluğu söz konusu değil. Dolayısıyla krediye erişmek istiyorsanız, kredi var. Üretim yapmak istiyorsanız imkanlar var. Üretim pazarlamak istiyorsanız içeride ve dışarıda aynı şekilde çok büyük bir iştah dünyada da Türkiye'de de Türkiye'yle ilgili de bunları da değerlendirmek gerekiyor. Atmış olduğumuz adımlar sayesinde dünya gıda krizini konuşurken gıda milliyetçiliğini konuşurken ve ihracatı yasaklamayla ilgili tedbirleri konuşurken Türkiye o yasaklanan ürünlerin eksikliğini bile hissetmedi. Çünkü bu ülkede üreten üreticiler var. Üretilen ürünleri de tüketen aziz milletimiz var” ifadelerini kullandı.