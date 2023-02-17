Bakan Kurum ve Kirişci, Osmaniye'de depreme ilişkin son durum bilgisi aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin vurduğu iller arasında yer alan Osmaniye'ye gelerek son durum hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin etkilediği Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarının sonlanmasıyla enkaz kaldırma ve depremzedelere yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana programının ardından Osmaniye'ye geldi. Çalışmaları yerinde inceleyen iki bakan, İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Afet Koordinasyon ve Kriz Merkezi'ne geldi. Burada kurum amirleriyle bir araya gelen bakanlar çalışmalar hakkında bilgi aldı.