Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Osmaniye'de bizzat yönettiği ‘Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda 1 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 400 gram sentetik kannabionid ile çok sayıda silah ele geçirildi.

Osmaniye'de torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan ve İçişleri Bakanı Soylu tarafında bizzat yönetilen operasyona 430 polis, 470 ekip, 1 helikopter, 7 hassas burunlu narkotik köpeği katıldı. Bakan Soylu, operasyon öncesi şafak vakti polislere seslenerek, “Burada sizlerle beraber olmak bizim için bir onur meselesidir. Dualarımızın sizinledir. İnşallah bu zehir satıcılarını adaletin kollarına teslim edeceğiz. Milletimizin ve gençlerimizin geleceğimizin kurtulmasına vesile olacaksınız” dedi.

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından operasyonda görev alan ekipler adreslere tek tek girerek torbacılara baskın yaptı. Operasyona dair tüm anlar saniye saniye görüntülendi. Operasyonda 1 kilo 203 gram esrar, 1 kilo 400 gram sentetik kannabionid, 140 gram metamfetamin, 190 gram eroin, 60 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tüfek ile 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 130 şüpheli şahsın emniyetteki sorguları devam ederken, 8 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.