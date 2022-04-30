Bakan Yanık, şehit Yusuf Avan'ın ailesini ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere memleketi Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin babası Adem Avan ve eşi Cennet Avan ile aile fertleri tarafından karşılanan Bakan Yanık, şehidin ailesine başsağlığı diledi. Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hamit Coşkun'un da yer aldığı ziyarette Bakan Yanık, şehidin babası Adem Avan'a Türk bayrağı takdim etti.

Ziyaretleri kapsamında Düziçi Belediyesi'ni de ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Belediye Başkanı Alper Öner'den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.