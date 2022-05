Bakan Yanık: “Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi”

Vesayet olduğu sürece hiçbir hükûmet bağımsız hareket edemez ve ülkemizde de edemiyor. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları oldu. Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi” dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere öğle saatlerinde memleketi Osmaniye'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Valiliği ve Belediyesi ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Daha sonra AK Parti Osmaniye İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına geçen Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümeti döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye tarihine damga vurdukları çok önemli süreçlerden geçtiklerini söyledi.

“AK Parti, siyaset kurumuna siyasetçiye itibarını geri veren bir siyasi harekettir”

Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bugünlere geldiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Kıymetli dava arkadaşlarım Eskilerin bir sözü vardır. ‘Serçeden korkan, darı ekemez.' Siyaset kurumu Türkiye'de bugüne kadar hep bu mantıkla hareket ediyordu. Gün oldu, devran döndü. Sizlerle birlikte, AK Parti hükûmetleri döneminde 20 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye tarihine damga vurduğumuz çok önemli süreçlerden geçtik, türlü badireleri birlikte atlattık. AK Parti, siyaset kurumuna siyasetçiye itibarını geri veren bir siyasi harekettir. Bunu, her şeyden önce seçmenin iradesine, milletin tercihlerine saygının bir gereği olarak yaptı. Yine bir deyim vardır, duymuşsunuzdur. Soğanın acısını yiyen bilmez, doğrayan bilir. Sivil siyaset üzerinde var olan her türlü baskıyla, tehditle mücadele ederek bugünlere geldik. Vesayet olduğu sürece hiçbir hükûmet bağımsız hareket edemez ve ülkemizde de edemiyor. Vesayet sistemini gündemimizden çıkaran, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti kadroları oldu. Türkiye medeni demokrasiler arasında yerini almak için çok bedel ödedi. Merhum Başbakan Menderes, Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın yaşadığı acı tecrübeleri bu toplum artık yaşamasın diye kendini öne atan bir lider var” diye konuştu.

“Osmaniye'ye yaklaşık 3 milyar lira sosyal yardım kaynağı aktarıldı”

“Çalışmak ve üretmek, ürettiğimizi paylaşmak, refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız” diyen Balan Derya Yanık, “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” derler ama bizler, 17-25 Aralık operasyonunu, MİT tırları krizini, Gezi olaylarını, AK Parti kapatma davasını ve 15 Temmuz'u unutmadık. Bunların üstünü örtmeye çalışan lobilerin varlığını daima hatırlamalıyız. Bakanlığımız, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak devletimizin şefkat elidir. Binlerce yıllık devlet hafızasına sahip bir millet olarak hiçbir vatandaşımız maddi ve manevi olanaklardan yoksun kalmasın diye ülkemizin her köşesinde ve Osmaniye'miz de de 7/24 çalışıyoruz. Çalışmak ve üretmek, ürettiğimizi paylaşmak, refahı toplumsal zemine yaymak zorundayız. Çünkü biz, artık büyük bir aileyiz. Bakanlığımız birey, aile ve toplum refahını artırmayı amaçlayan, dezavantajlı kesimler öncelikli olmak üzere, tüm toplumu kapsayacak şekilde tüm illerimizde ve ilçelerimizde sosyal hizmet ve sosyal yardım çalışmaları yürütmektedir. Sadece sosyal yardımlar bağlamında Osmaniye ilimize 2003-2022 yılları arasında yaklaşık 3 milyar TL sosyal yardım kaynağı aktarılmıştır. Sosyal yardımlarımız bazen süreklidir, bazen kısa sürelidir, ama AK Parti hükûmetleri az ya da çok her türlü ihtiyaçta vatandaşının yanında olmaya devam etmiştir, devam edecektir” dedi.