Bakan Yanık: "Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Bu süreçte sanayicilerimizin, tüccarlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri önemli. Üretim devam ederse vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını bir an önce tamamlarız. Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'deki deprem bölgesinde ki çalışmaları yerinde incelemesinin ardından Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Aksoy ile bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. İl genelinde ekonomik çalışmalar değinen Bakan Yanık açıklamalarda bulundu.

Bölgedeki dayanışma vurgusunu yineleyen Yanık, “Bir kez daha depremde gerek Osmaniye'mizde gerek diğer illerimizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımız doğrudan etkilendi, birçok bina yıkıldı, 996 vatandaşımız sadece Osmaniye'de hayatını kaybetti. Diğer depremin merkez üssü olan yerlerle kıyasladığımızda Osmaniye daha hafif diyoruz ama 996 can kaybı demek aslında büyük bir yıkım olduğunu gösteriyor. 230'un üzerinde bina ilk depremde yıkıldı. Hali hazırda 660 küsur bina acil yıkılması gereken binalar. Dolayısıyla sadece Osmaniye özelinde bile çok ciddi bir afet durumuyla karşı karşıyayız. 11 ilin tamamına baktığımızda son derece yoğun bir süreç geçiriyoruz. Ama şükürler olsun ilk dakikadan itibaren bütün devlet kurumlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sayın bakanlarımız, hepimiz bölgeye dağılarak hemen gerekli koordinasyonu başlatıp AFAD koordinasyon merkezi kurup, valilerimiz, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerimiz hızlıca organize olup milletimizin yaralarını sarmaya gayret ettik” diye konuştu.

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"Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar"

İş hayatının sürmesi ile yaraların daha hızlı sarılacağına değinen Yanık, “Bu kadar geniş bir alana bu kadar çok insanı etkileyen bir süreci takip etmek her birimiz için aynı zamanda hizmeti verenlerin de depremzede olduğu gerçeğini önümüze koyduğumuzda çok kolay değil. Tabi bu süreçte üretimin devam etmesi çok önemli. Sanayicilerimizin, tüccarlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri önemli. Üretim faaliyetleri devam ederse biz yıkımlarımızın etkilerini ortadan kaldırırız. Üretim devam ederse inşa faaliyetlerimizi yoğunlaştırırız. Üretim devam ederse vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını bir an önce tamamlarız. Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar. Sosyal rehabilitasyon kendiliğinden başlar. Dolayısıyla sanayici ve iş adamlarımızın üretimlerinin devam ediyor olması üretim faaliyetlerinin eski haline dönmesiyle hatta belki artmasıyla beraber buralardaki yıkımı çok hızlıca ortadan kaldıracağız, çok hızlıca inşa aşamasına geçeceğiz” şeklinde konuştu..

Konuşmasını sürdüren Yanık, “Milletin kendi içindeki dayanışmasının ayrıca bir iyileştirici etkisi var. Osmaniyemiz insan kaynağı itibarıyla toprağının zenginliği itibarıyla insanın devletine milletine bağlılığı itibarıyla hakikaten çok müstesna bir yerdir. Bu toprakların bir evladı olduğum için söylemiyorum. Bizim insanımız eğitime verdiği önemle, çocuklarının yetişmesine verdiği değerle, geleceğe ilişkin umutlarını diri tutan, devletine milletine bağlı, inancına bağlı, irfanını önemseyen, toprağı bereketli bu yüzden son derece cömert, paylaşmayı seven, sofrasını herkese açmayı seven biridir” ifadelerini kullandı.