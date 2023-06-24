Bakan Yerlikaya, Osmaniye'de enkazın 2 ay içerisinde kaldırılacağını söyledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kurban Bayramı öncesi Osmaniye'deki Karaçay konteyner kentini ziyaret ederek depremzedelerle görüştü. Bakan Yerlikaya 2 ay içerisinde şehirdeki enkazın temizleneceğini söyledi.

Bakan Yerliyaka konteyner ziyaretinde vatandaşlarla görüşerek bayramlarını kutladı. Depremzede çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Depremzede vatandaşların isteği üzerine onlarla fotoğraf çektirdi. Depremzede vatandaşların taleplerini dinleyen Yerlikaya Osmaniye Valiliği'nde düzenlenen Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında depremin ardından geçen 138 günü değerlendirdi.

Çadırlarda kalanlar konteynerlere taşınacak

Yerlikaya, çadır kentlerde yaşayanları bayramdan sonra konteynerlere yerleştireceklerini belirtip, “Öncelikli amacımız İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak, Osmaniye'mizde çadır alanlarında kalan vatandaşlarımızı ve tesislerde misafir ettiğimiz Osmaniyeli hemşerilerimizi en kısa zamanda arzu ediyorlarsa kira yardımı, arzu ediyorlarsa konteyner arımızda misafir etmek istiyoruz. Bayramdan sonra valiliğimizin koordinasyonunda el birliğiyle bu hemşerilerimizle bir araya gelip inşallah kira veya konteyner noktasında yeni barınma imkânlarıyla buluşturacağız” dedi.

Enkaz 2 ay içerisinde kaldırılacak

Enkazın 2 ay içerisinde kaldırılacağını söyleyen Yerlikaya, “Değerli arkadaşlar, 138 günün geldiği noktayı tespit ettik. Biraz rakam vermekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yapılmış, tamamlanmış, hasar tespitinde toplam bağımsız bölüm sayısı, Osmaniye'mizde, 282 bin 434. Bunlardan orta hasarlı ve üzeri olan bağımsız bölüm sayısı 35 bin 311'dir. Bunun 20 bin 196'sı konut, 3 bin 340'ı ticarethanedir. İlimiz genelinde yıkık ve acil yıkılacak yapı olmak üzere toplam 800 enkaz bulunuyordu. Bunların tamamını biliyorsunuz kaldırdık. Şimdi ağır hasarlı binalarda çalışıyoruz. Bunların sayısını vermek istiyorum, 8 bin 809. Valiliğimiz bunların yıkım ihalelerini tamamladı, müteahhitlere yer teslimi yapıldı. Onlar bir buçuk ay içerisinde dediler ama biz iki ayı bile bulmadı bunların tamamını belki daha önce enkazın kaldırımını tamamlayacağız” dedi.

5 bin 231 kalıcı konut 1 yılda teslim edilecek

Yerlikaya ihalesi yapılan 5 bin 231 kalıcı konutun 1 yıl içerisinde teslim edileceğini ifade ederek, “Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanlığımız ve yine AFAD işbirliğiyle Osmaniye ilimize 17 bin 797 kalıcı konut yapmayı planladık. Bunların, bu rakamın 5 bin 231'inin ihalesi yapıldı ve yer teslimleri yapıldı, inşaatları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi bu konutları Allah'ın izniyle bir yıl gibi bir süre içerisinde kıymetli hemşerilerimize teslim edeceğiz” dedi.

Klimasız konteyner kalmayacak

Bakan Yerlikaya konteynerlere hızlı bir şekilde klima takıldığını vurgulayarak, “Osmaniye sıcak, Hatay sıcak. Yaklaşık bir buçuk aydan beri bütün konteynerlerimize klima takma süreci başlattık. Şu ana kadar 30 binin üzerine çıktık, 50 bini geçeceğiz. Türkiye'deki üretim kapasitesi üretim imkanı olan tüm üretici, yerli ve milli bütün firmalarla görüşüyoruz. Epey önce bağlantı yaptık ama şu anda talebi daha da arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bu konteynerlerimize klimalarımızı takacağız” şeklinde konuştu.

1 milyar 317 milyon kira yardımı yapıldı

Bakan konuşmasında Osmaniye'de bugüne kadar 1 milyar 317 milyon lira kira yardımı yapıldığının altını çizerek, “Osmaniye'mize Şubat'tan bugüne kadar 1 milyar 317 milyon lira ödenek harcanmış oldu. İnancımız şu 11 şehrimizin asrın felaketini yaşayan hiçbir ilçe ve köyümüzün Allah'ın izniyle boynu büküp kalmayacak. Biz Osmaniye'mizin, Türkiye yüzyılına el verdiğini, emek verdiğini görüyoruz ve onlarla beraber yürümekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Allah'ın izniyle Osmaniye'miz yaraları, deprem yaraları sarıldıktan sonra öncekinden çok daha güzel olacak. İnşallah çok daha övünç duyabileceği bir noktaya geldiğini hep birlikte göreceğiz” dedi.

Sürücüleri uyardı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayram tatili sürecinde kazaların önlenmesi için sürücülere seslenerek şunları söyledi. “Dokuz günlük büyük Kurban Bayramı tatili artık başladı. Herkes yolda. Biz uçakla Adana'ya geldik. Adana'dan helikoptere bindik. Otobanı üzerinden gelirken oradaki yolda ki trafik yoğunluğunda gördük. Buradan ekranın başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Yollarda trafik kurallarına lütfen uyalım. Belki bunu çok çok defalar duydunuz, işittiniz ama biz diyoruz ki lütfen gözünüzü yoldan ayırmayın, sevenlerin gözünü yollarda, dolayısıyla Allah kazadan korusun diyoruz. Bayramınızı tekrar şimdiden kutluyoruz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum”.