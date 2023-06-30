Bariyerlere çarpan tır ters döndü, 1 kişi hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yağmurdan ıslanan yolda kayan tır bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye Düziçi ilçesi Şekerdere yakınlarında meydana gelen kazada yağmurdan ıslanan yolda kayan tır bariyere çarptı. Bariyerlere çarpan tır ters döndü. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan İzzettin Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.