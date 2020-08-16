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Başhekimden korona virüs uyarısı: “Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın”

Osmaniye’de korona vakaların arttığına dikkat çeken Devlet Hastanesi Başhekimi Op.

Osmaniye'de korona vakaların arttığına dikkat çeken Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Tamer Gülsur, vatandaşları uyararak, “Reçete belli! Zorunlu haller dışında evinden dışarı çıkma! Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın” dedi


Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Gülsur, sosyal medyadan üzerinden yaptığı açıklamada, “Vaka sayıları ilimizde de hızla artıyor. Reçete belli! Zorunlu haller dışında evinden dışarı çıkma! Düğün, asker uğurlama vb. toplu ortamlara kesinlikle girme! İnsanlarla arana en az 1,5 metre mesafe koy! El sıkmak, sarılmak kesinlikle yasak! Ellerini sık yıka, dezenfekte et! Bu reçeteyi belki şu an pek önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın” ifadelerini kullandı.

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