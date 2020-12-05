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Başkan Demiroğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı

Osmaniye’nin Sumbas İlçe Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Osmaniye'nin Sumbas İlçe Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.


Osmaniye'nin Sumbas ilçe Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu'nun yeni tip korona virüs testi pozitif çıktı. Belediyenin sosyal medyası üzerinden açıklama yapan Demiroğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.


Başkan Demiroğlu yaptığı açıklamada, "Değerli hemşerilerim, pazar günü yaptırmış olduğum Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi olup tedavime evde devam edilmektedir” dedi.

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